البرازيل تسجل 24578 إصابة و555 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء اليوم الأحد، تسجيل نحو 24.5 ألف إصابة و555 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

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وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 24578 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 2419091.

وتأتي هذه الحصيلة اليومية بعد أن سجلت في البلاد يوم 22 يوليو 67860 حالة، وفي 23 يوليو 59961، وفي 24 يوليو 55891، وفي 25 يوليو 51147.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال اليوم الماضي ارتفعت بواقع 555 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 87004 حالات.

وهذا العدد أقل بكثير من مستوى الوفيات اليومية خلال الأيام الماضية، حيث سجلت في البلاد يوم 22 يوليو 1284 وفاة، وفي 23 يوليو 1311، وفي 24 يوليو 1156، وفي 25 يوليو 1211.

لكن أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في البرازيل، تشهد دوما تراجعا كبيرا في أواخر كل الأسبوع نظرا للعوامل البيروقراطية.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات