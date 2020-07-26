ترامب يلوذ بـ"الغالبية الصامتة" قبل 100 يوم من الانتخابات الرئاسية

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن ثقته بـ"الغالبية الصامتة" قبل 100 يوم من الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر.

وقال الملياردير الجمهوري في تغريدة على "تويتر": "حملة ترامب تثير، في رأي مراقبين عديدين، حماسة أكثر من أي حملة أخرى في تاريخ بلدنا الكبير، أكثر حتى من عام 2016"، في محاولة لإعادة الزخم الذي قاد إلى فوزه المفاجئ قبل 4 أعوام.

وأضاف ترامب: أن "بايدن لا يملك أي شيء! الغالبية الصامتة ستتحدث في 3 نوفمبر"، واعدا بإظهار زيف الاستطلاعات التي تؤكد جميعها تخلفه أمام جو بايدن على مستوى البلاد بمعدل ثماني نقاط، وفي عدة ولايات حاسمة.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في خضم انتقادات لطريقة إدارته أزمة "كوفيد-19" وصدور استطلاعات جديدة تظهر تقدم جو بايدن في عدة ولايات مهمة.

The Trump Campaign has more ENTHUSIASM, according to many, than any campaign in the history of our great Country - Even more than 2016. Biden has NONE! The Silent Majority will speak on NOVEMBER THIRD!!! Fake Suppression Polls & Fake News will not save the Radical Left. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2020

وحاول ترامب قلب صفحة الأزمة الصحية واستئناف التجمعات العامة لحشد الناخبين مع تراجع حدة انتشار فيروس كورونا المستجد في نهاية الربيع.

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وقلل ترامب من احتمال تصاعد انتشار الوباء، في وقت كانت البلاد تسجل عدد إصابات يومي قياسي، خصوصا في جنوب وغرب الولايات المتحدة، أكثر دول العالم تضررا من "كوفيد-19" بإحصائها 146500 وفاة، لكن خطاب الرئيس الجمهوري تبدل في الأيام الأخيرة، إذ صار يقر بأن الوضع "سيسوء قبل أن يتحسن".

هذا، وانتهى الأمر بالرئيس الأمريكي أن يدعو لوضع الكمامة، وهو أمر كان يرفضه على عكس جو بايدن الذي يضع منذ أشهر كمامة في الأماكن العامة.

ويرغب البيت الأبيض في "إعطاء المثل" في مكافحة وباء "كوفيد-19"، لكنه يحاول التقليل من أثره الاقتصادي.

وقد خلصت استطلاعات رأي نشرتها شبكتا "إن بي سي" و"سي إن إن" يوم الأحد، إلى أن المرشح الديمقراطي جو بايدن في صدارة 3 ولايات فاز فيها ترامب عام 2016، وهي أريزونا وفلوريدا وميشيغن.

المصدر: أ ف ب