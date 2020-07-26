وفاة وزير الصحة بولاية مكسيكية متأثرا بإصابته بـ"كوفيد-19"

قال خافيير كورال حاكم ولاية شيواوا المكسيكية، اليوم الأحد، إن وزير الصحة في الولاية خيسوس جراجيدا توفي بعد مرور نحو أسبوعين على نقله للمستشفى للعلاج من مرض "كوفيد-19".

وقال كورال في تدوينة على "فيسبوك" صباح اليوم "لا تسعفني الكلمات في التعبير عن مشاعري في هذه اللحظة سوى الحزن العميق".

وأضاف حاكم ولاية شيواوا المكسيكية أن جراجيدا توفي نتيجة فشل عضلة القلب.

Hoy hemos perdido a un gran ser humano y destacado profesional que dedicó su vida a la salud de los chihuahuenses. Lamento el deceso del Dr. Jesús Enrique Grajeda Herrera, nuestro Secretario de Salud. Mi abrazo solidario a su esposa Ivonne, a sus hijos, amigos y colaboradores. pic.twitter.com/j8PoZi10tQ — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) July 26, 2020

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 385 ألفا في حين بلغ إجمالي الوفيات 43500 شخص حتى يوم السبت، لتحتل المركز الرابع في عدد الوفيات على مستوى العالم.

وأصبحت أمريكا اللاتينية المنطقة الأكثر تأثرا بجائجة فيروس كورونا في العالم.

المصدر: رويترز