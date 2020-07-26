القوات الإيرانية تضبط 1.3 طن من المخدرات جنوب شرق البلاد

أعلنت قوات حرس الحدود الإيرانية، اليوم الأحد، ضبط أكثر من 1.3 طن من أنواع مختلفة للمخدرات في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق.

وأوضح قائد قوات حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوجستان، العميد محمد ملاشاهي، أنها "تمكنت، وفي سياق مهامهما الاستشرافية والرقابية داخل المنافذ الحدودية لصد محاولات المهربين والعناصر الشريرة، من كشف عصابة كبيرة ناشطة في مجال الاتجار بالمخدرات بمنطقة مورتان الحدودية في مدينة سرباز، وقامت برصد دقيق لتحركات أعضاء هذه العصابة الشريرة هناك".

وأضاف ملاشاهي، حسبما نقلته وكالة "فارس"، أن "الجهود الأمنية والاستخبارية أدت إلى تحديد مكان وتاريخ عملية تهريب شحنة مخدرات كبيرة إلى عمق البلاد، وفي ضوء التكتيكات اللازمة ووضع الكمين داخل المنطقة، فشل هؤلاء المهربون في مواجهة القوات الأمنية بعد أن شعروا بـأنهم قد حوصروا، وعليه فقد لاذوا بالفرار بينما قامت القوات بإطلاق النار عليهم".

ولفت إلى أن هذه العملية تكللت باعتقال أحد المهربين ومصادرة عربة واحدة كانت محملة بما يبلغ طنا واحدا و349 كيلوغراما من أنواع مختلفة للمخدرات.

المصدر: "فارس"