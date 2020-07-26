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الحكومة الأمريكية ترصد أموالا إضافية لشركة "موديرنا" لتطوير لقاحها الجديد ضد كورونا

أخبار العالم

الحكومة الأمريكية ترصد أموالا إضافية لشركة
Reuters
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أعلنت شركة "موديرنا" للتكنولوجيا الحيوية اليوم الأحد أنها حصلت على 472 مليون دولار إضافية من الحكومة الأمريكية لدعم تطوير لقاحها الجديد لفيروس كورونا.

وأضافت الشركة أن المنحة جاءتها من هيئة التطوير والبحث المتقدم في مجال الطب الحيوي التابعة، مشيرة إلى أن التمويل الإضافي سيدعم مرحلتها المتقدمة من تجاربها السريرية بما في ذلك دراسة المرحلة الثالثة الموسعة للقاح المحتمل.

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ودعمت الحكومة الاتحادية الأمريكية سابق مشروع لقاح "موديرنا" بما يقرب من نصف مليار دولار، واختارته كواحد من أوائل اللقاحات التي دخلت في تجارب بشرية واسعة النطاق.

المصدر: رويترز

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