تقرير يوناني: أنقرة تسحب سفنا حربية وتحذف تغريدة عن بدء التنقيب في منطقة متنازع عليها مع أثينا

أفادت وسائل إعلام يونانية بأن أنقرة سحبت عدة سفن حربية من منطقة متنازع عليها مع أثينا وحذفت تغريدة مثيرة للجدل، بعد "رد فعل قوي من قبل اليونان".

وذكر موقع Greek City Times في تقرير نشره اليوم الأحد أن سفارة أنقرة في الولايات المتحدة حذفت من حسابها على "تويتر" تغريدة كانت تنص على أن سفينة "أوروج رئيس" التركية للأبحاث بدأت بالتنقيب في شرق المتوسط.

ونشر الموقع صورة لتلك التغريدة المحذوفة التي استبدلتها السفارة لاحقا بتغريدة أخرى قيل فيها إن السفينة أعلنت عن نتائج مسح زلزالي أجرتها في شرق المتوسط في 21 يوليو.

Greek City Times

The Turkish research/survey vessel #OruçReis declared its seismic survey on July 21, 2020, in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/6gm32JnbXT — Turkish Embassy DC (@TurkishEmbassy) July 25, 2020

وأشار التقرير إلى أن السفينة لا تزال راسية حتى اليوم قرب ميناء أنطاليا التركي.

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وذكر التقرير اليوناني أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حقق "نصرا رخيصا" من خلال إعادة تحويل معلم آيا صوفيا التاريخي إلى مسجد، مضيفا:" لكن عجز تركيا عن التسلل إلى المجال البحري لليونان منذ يوم الخميس وانسحاب سفنها الحربية يظهر عدم رغبتها في مواجهة خطر اندلاع حرب مع دولة لم تتضرر جراء حرب مستمرة لسنوات، مثل ليبيا أو سوريا، وذلك لما قد يجلب هذا من قضايا عسكرية داخلية".

ولم يقدم التقرير تفاصيل إضافية عن سحب تركيا سفنا حربية تابعة لها من المنطقة.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوتر بين أنقرة وأثينا، من جراء خطط تركيا للتنقيب قبالة سواحل جزيرة كاستيليريزو اليونانية، رغم احتجاجات أثينا.

ويصر كل واحد من الجانبين على أن هذه المنطقة تعود إلى جرفه القاري.

المصدر: Greek City Times