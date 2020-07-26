إيران تكشف عن إجمالي عدد الوفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، عن وفاة 216 شخصا وتسجيل 2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب أرقام وإحصاءات وزارة الصحة ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 15700 شخص، وبلغ إجمالي المصابين بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء 291172 مصابا.

وقالت الوزارة إن 3695 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة يعالجون في غرف العناية المركزة.

وارتفع عدد المتعافين إلى 253213 شخصا، وتم إجراء 2327850 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

وقالت الوزارة إن 25 إقليما إيرانيا (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير، مضيفة أن 12 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و13 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

المصدر: RT