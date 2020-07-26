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بريطانيا توضح سبب فرضها حجرا صحيا على القادمين من إسبانيا

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بريطانيا توضح سبب فرضها حجرا صحيا على القادمين من إسبانيا
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قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن بريطانيا تصرفت بسرعة لفرض الحجر الصحي على القادمين إليها من إسبانيا، بعد أن سجلت بيانات الجمعة قفزة كبيرة في الإصابات بفيروس كورونا هناك.

وردا على سؤال من سكاي نيوز عن سبب اتخاذ القرار دون إتاحة بعض الوقت أمام المسافرين، قال راب: "لأن الحالات في إسبانيا.. البيانات التي حصلنا عليها كانت يوم الجمعة. ومن الواضح أننا جمعنا ذلك على مدار اليوم".

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وأضاف "لقد أظهرت (البيانات) قفزة كبيرة بأنحاء بر إسبانيا الرئيسي. وجرى تقييم ذلك بعد ظهر أمس، واتخذنا القرار بأسرع ما يمكن. لا يمكننا تقديم اعتذارات للقيام بذلك، يجب أن نكون قادرين على اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة"، واصفا الخطوة بأنها "استجابة فورية".

المصدر: رويترز

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