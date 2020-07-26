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الولايات المتحدة.. محتجون يضرمون النار بمبنى محكمة في كاليفورنيا

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الولايات المتحدة.. محتجون يضرمون النار بمبنى محكمة في كاليفورنيا
Reuters STEPHEN LAM
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أضرم محتجون، مساء أمس السبت، النار بمبنى محكمة في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، غربي الولايات المتحدة، كما كسروا نوافذ مركز للشرطة وهاجموا عناصر أمنية.

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وأفادت شرطة أوكلاند عبر "تويتر" اليوم الأحد بأن "محرضين ضمن حشد المحتجين أضرموا النار بمبنى محكمة دائرة ألامبدا"، داعية المواطنين للابتعاد عن تلك المنطقة.

كما ذكرت الشرطة أن المتظاهرين رشقوا ضباط الشرطة بـ"مقذوفات خطرة"، كما كسروا زجاج نوافذ لمركز شرطة وتركوا كتابات ورسوم على جدرانه، فيما حاول بعض المحتجين إزالة المتاريس التي أقامتها الشرطة.

وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو 700 شخص، مضيفة أنه تم توقيف عدد منهم.

وتشهد الولايات المتحدة مظاهرات مناهضة للعنصرية وعنف الشرطة، تشوب بعضها أعمال شغب، ويجري ذلك بعد وفاة المواطن الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، على يد رجال الشرطة في منيابوليس نهاية مايو الماضي.

المصدر: وكالات

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