الولايات المتحدة.. محتجون يضرمون النار بمبنى محكمة في كاليفورنيا

أضرم محتجون، مساء أمس السبت، النار بمبنى محكمة في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، غربي الولايات المتحدة، كما كسروا نوافذ مركز للشرطة وهاجموا عناصر أمنية.

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وأفادت شرطة أوكلاند عبر "تويتر" اليوم الأحد بأن "محرضين ضمن حشد المحتجين أضرموا النار بمبنى محكمة دائرة ألامبدا"، داعية المواطنين للابتعاد عن تلك المنطقة.

‘Agitators’ set fire to #Oakland courthouse and attack police station as hundreds of protesters march through city



DETAILS: https://t.co/bgqecBAT0Xpic.twitter.com/BsJY8dit98 — RT (@RT_com) July 26, 2020

كما ذكرت الشرطة أن المتظاهرين رشقوا ضباط الشرطة بـ"مقذوفات خطرة"، كما كسروا زجاج نوافذ لمركز شرطة وتركوا كتابات ورسوم على جدرانه، فيما حاول بعض المحتجين إزالة المتاريس التي أقامتها الشرطة.

Fireworks and dangerous projectiles are some of the items agitators used to assault officers. We ask the organizers of tonight's demonstration to work with us, calling for peace and help us provide safe spaces and safe places for demonstrators. pic.twitter.com/ImpQdquirU — Oakland Police Dept. (@oaklandpoliceca) July 26, 2020

This video shows a person knocking down the barricades in front of Police Headquarters after officers called for an unlawful assembly and asked the crowd to disperse. pic.twitter.com/08S5b7IDLo — Oakland Police Dept. (@oaklandpoliceca) July 26, 2020

وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو 700 شخص، مضيفة أنه تم توقيف عدد منهم.

وتشهد الولايات المتحدة مظاهرات مناهضة للعنصرية وعنف الشرطة، تشوب بعضها أعمال شغب، ويجري ذلك بعد وفاة المواطن الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، على يد رجال الشرطة في منيابوليس نهاية مايو الماضي.

المصدر: وكالات