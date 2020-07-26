إصابات كورونا في العالم تقفز لأول مرة فوق حاجز الـ16 مليون حالة

تجاوز عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 16 مليون حالة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

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ووفقا للجامعة التي تجمع بياناتها من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من المصادر المفتوحة، وصل عدد الإصابات المؤكدة بهذا الفيروس التاجي الجديد اليوم حتى الساعة 8.00 بتوقيت موسكو(5 بتوقيت غرينتش) إلى 16،046،986 في العالم أجمع، توفي منهم 644،528 شخصا بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا، بعد الإصابة المؤكدة به، وتعافى 9،262،520 شخصا.

وتم اكتشاف أكبر عدد من حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، حيث سجلت هناك إصابة أربعة ملايين و178021 شخصا بفيروس كورونا، وتوفي منهم أكثر من 146000 شخص

وتؤكد هذه الأرقام تسارع انتشار الفيروس في العالم رغم أنه تم سابقا تجاوز الذروات في عدد من البؤر الكبيرة، ومنذ 1 يوليو سجلت رسميا في العالم أكثر من 5 ملايين إصابة، أي ما يناهز ثلث الحالات المرصودة منذ بداية التفشي نهاية ديسمبر 2019.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان، إنه "ليست أي دولة بمنأى"، مضيفة أن الارتفاع في عدد الإصابات سببه انتقال العدوى بشكل سريع في الأماكن المكتظة، كما هو الحال في الأمريكيتين وآسيا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض كوفيد 19 يمثل وباء عالميا وجائحة عامة.

المصدر: "نوفوستي"