ولاية أسترالية تسجل قفزة في إصابات كورونا ورقما قياسيا في الوفيات

أعلن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية، دنيال أندروز، اليوم الأحد، أن الولاية سجلت 459 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ثاني أكبر عدد يومي للإصابات.

وقال رئيس الوزراء في تصريح صحفي إن فيكتوريا سجلت أيضا 10 وفيات خلال 24 ساعة في أكبر عدد يومي لضحايا الفيروس في أستراليا، مضيفا أن الموجة الثانية للعدوى التي تشهدها الولاية ناجمة عن الإصابات في مواقع العمل.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فيكتوريا، ثاني أكبر المناطق السكانية بالبلاد، أكثر من 14400 حالة إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

المصدر: رويترز