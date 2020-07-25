الولايات المتحدة.. مراكز مكافحة الأمراض تعلن عن زيادة كبيرة في الإصابات بـ"كوفيد 19"

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السبت، إن إجمالي الإصابات بـ"كوفيد 19" في الولايات المتحدة بلغ 4 ملايين و99310 حالات بزيادة 74818 حالة على الإحصاء السابق.

وأضافت المراكز الأمريكية أن عدد حالات الوفاة ارتفع 1145 حالة إلى 145013 حالة.

وأفادت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بأن إحصاءها يغطي الفترة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 24 يوليو.

وليس من الضروري أن تطابق أرقام المراكز إجمالي عدد حالات الإصابة التي تعلنها الولايات في البلاد كل على حدة.

المصدر: رويترز