كيم جونغ أون يعلن حالة طارئة ويرجح تسلل كورونا إلى كوريا الشمالية

أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أن فيروس كورونا المستجد من المرجح أنه تسلل إلى أراضي البلاد، وفرض حالة طوارئ في إحدى مدن البلاد بعد تسجيل أول شخص يشتبه في إصابته بالمرض.

إقرأ المزيد

وعقد كيم جونغ أون، مساء اليوم السبت، جلسة عاجلة للمكتب السياسي لحزب العمال الكوري الحاكم في البلاد بعد أن رصدت السلطات الصحية في مدينة كيسون الحدودية قرب كوريا الجنوبية شخصا يشتبه في إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت الوكالة المركزية الكورية الرسمية في البلاد أن كيم جونغ أون أعلن حالة طارئة ووجه بفرض إجراءات الإغلاق في المدينة.

وقال الزعيم الكوري الشمالي: "هذا وضع حرج يمكن أن نقول في ظله إن الفيروس الشرير دخل إلى البلاد".

وأوضحت الوكالة أن الشخص المشتبه في إصابته بالفيروس عاد إلى كوريا الشمالية من جارتها الجنوبية يوم 19 يوليو بطريقة غير شرعية وذلك بعد ر من بلاده منذ 3 سنوات، وذكرت أنه خضع في كيسون لفحص أعطى نتائج "غير واضحة"، وتم وضعه في عزل مسدد.

وستكون هذه الإصابة في حال تأكيدها أول حالة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في كوريا الشمالية التي أصرت على مدى أشهر على خلوها من المرض.

المصدر: وكالات