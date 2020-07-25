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رويترز: احتجاز أمريكي في مطار تولوز للاشتباه بقتله زوجته الفرنسية

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رويترز: احتجاز أمريكي في مطار تولوز للاشتباه بقتله زوجته الفرنسية
AFP STEPHANE DE SAKUTIN
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اعتقلت السلطات الفرنسية أمريكيا يشتبه بقتله زوجته الفرنسية في مطار تولوز عندما كان يهم بركوب طائرة لمغادرة البلاد، حسبما قالت ممثلة الادعاء المحلي.

وقالت ممثلة الادعاء ماري أجنيس جولي إنه خلال استجواب الشرطة للمواطن الأمريكي اعترف بطعنه زوجته لور كروجر (52 عاما) والتي تم العثور على جثتها قرب منزلهما في مدينة ناربون الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

ولم يتسن الوصول لمسؤولي الشرطة الإقليمية للتعليق اليوم السبت.

المصدر: رويترز

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