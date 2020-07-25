شاهد.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرة متقنعة بعلم فلسطين أمام مقر إقامة نتنياهو

احتجزت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، متظاهرة مقنعة بعلم فلسطين، شاركت في احتجاج واسع ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام مقر إقامته في القدس.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر 4 عناصر من الشرطة الإسرائيلية يقتادون المتظاهرة الشابة من مكان الاحتجاج وسط صرخات مناهضة لهذا الإجراء من قبل متظاهرين آخرين ومحاولات منهم لعرقلة احتجاز المتظاهرة.

وشهد عدد من المدن الإسرائيلية، السبت، مظاهرات حاشدة مناهضة لنتنياهو تطالبه بالاستقالة بسبب ما وصف بفشل حكومته في التعامل معه جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية وكذلك قضايا الفساد التي يتم في إطارها التحقيق مع رئيس الوزراء.

واحتشد نحو 5 آلاف متظاهر أمام مقر إقامة نتنياهو في حي بالفور بالقدس فيما لجأت الشرطة إلى استخدام القوة لتفريق المتظاهرين.

المصدر: RT