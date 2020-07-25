الأمن الإسرائيلي يستخدم سيارات إطفاء لتفريق المتظاهرين أمام مقر إقامة نتنياهو بالقدس

خرج آلاف الأشخاص السبت للمشاركة في مظاهرات ضد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أكبرها أمام مقر إقامته في القدس ومنزله في قيساريا، فيما لجأت الشرطة للقوة لتفريق المتظاهرين.

واحتشد نحو 5 آلاف متظاهر أمام مقر إقامة نتنياهو في حي بالفور بالقدس بينما جرت بالقرب منها مظاهرة نظمها القوى اليسارية دعما لرئيس الوزراء وضمت نحو 20 شخصا.

وتحولت الاحتجاجات مساء السبت إلى مناوشات بين بعض المحتجين وقوات الأمن التي لجأت لاستخدام القوة لفض المتظاهرين.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر سيارات إطفاء وهي ترش المتظاهرين أمام مقر إقامة نتنياهو بالماء بغية تفريقهم معلقة.

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police trapping the anti-Netanyahu protesters within Paris Square in Jerusalem on Thursday night and using the water cannon trucks against them. There was literally nowhere to go.

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وطالت الاحتجاجات عددا من المدن بينها قيساريا التي تحتضن المنزل الشخصي لنتنياهو، فيما قالت صحيفة "هآرتس" إنه تم السبت تنظيم نحو 250 مظاهرة في أنحاء مختلفة من إسرائيل.

ويطالب المشاركون في الاحتجاجات المستمرة منذ عدة أسابيع باستقالة نتنياهو على خلفية مع يصفونه بفشل حكومته في التعامل معه جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية وكذلك قضايا الفساد التي يتم في إطارها التحقيق مع رئيس الوزراء.

المصدر: وكالات