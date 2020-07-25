قوات الأمن الإيرانية تعلن تفكيك "خلية انفصالية مسلحة"

أعلنت قوات الأمن الإيرانية، اليوم السبت، تفكيك خلية انفصالية مسلحة في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد.

وأفاد قائد قوى الأمن الداخلي بخوزستان، العميد حيدر عباس زادة، في حديث لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، بأن الخلية كانت تضم 3 عناصر ونشطت في مدينة ماهشهر جنوب المحافظة.

وأوضح أن "الخلية المسلحة كانت قد أقدمت يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي على إطلاق نار متزامن باتجاه منزلي قائد قوات التعبئة (البسيج) وأحد الأعضاء البارزين لدى مقر قوات التعبئة بمجمع الشهيد مدني في ماهشهر".

وأعرب عباس زادة عن أسفه لمقتل والدة أحد المنتسبين إلى قوات التعبئة بمجمع الشهيد مدني إثر تعرضها للإصابة بعيار ناري من جانب عناصر الخلية المسلحة.

وقال عباس زادة إن "هذه العملية الإجرامية وضعت على سلم مهام القوى الاستخبارية والأمنية بمدينة ماهشهر... وتكللت جهودها المستدامة بإلقاء القبض على العناصر الرئيسية لهذا الحادث الإرهابي وذلك في أقل 48 ساعة".

وتابع أنه كان في حوزة العناصر المسلحة الثلاثة خلال القبض عليهم قطعتان من سلاح كلاشينكوف وكمية من الذخيرة ودراجة نارية، مبينا أن "جميع الانفصاليين أقروا بالجريمة خلال التحقيقات".

المصدر: "إرنا"