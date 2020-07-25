الخارجية الإسبانية: دولتنا آمنة وفيها حالات "كوفيد 19" محلية

أكدت الخارجية الإسبانية، اليوم السبت، أن البلد آمن وفيه حالات إصابة بفيروس كورونا محلية ومعزولة وتحت السيطرة.

وقالت متحدثة باسم الخارجية إن إسبانيا "تحترم قرارات المملكة المتحدة" وهي على اتصال بالسلطات هناك.

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وجاءت تصريحات المتحدثة بعد أن أشارت بريطانيا إلى أنها ستفرض على كل المسافرين القادمين من إسبانيا البقاء في حجر صحي لمدة أسبوعين.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية يوم الجمعة ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 272421 حالة، بزيادة 2255 حالة على يوم الخميس.

ويشمل إجمالي من تعافوا من المرض لكن أجريت لهم في الوقت الحالي اختبارات الأجسام المضادة.

وقالت الوزارة إنه تم تشخيص نحو 922 إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية بالمقارنة بإصابات عددها 971 في اليوم السابق.

وتواجه إسبانيا صعوبة في احتواء زيادة عدد الإصابات الجديدة منذ أن رفعت قبل نحو شهر إجراءات العزل العام التي كانت مطبقة في أنحاء البلاد.

المصدر: وكالات