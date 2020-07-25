حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 15.86 مليون والوفيات 639188 في العالم

أظهر أحدث إحصاء لرويترز اليوم السبت أن أكثر من 15.86 مليون شخص أصيبوا بكورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 639188 شخصا توفوا جراء الإصابة بالفيروس.



وسجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019.



وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 145429 حالة وفاة وأربعة ملايين و128918 حالة إصابة.



واحتلت البرازيل المركز الثاني مسجلة 85238 حالة وفاة ومليوني و343366 حالة إصابة.



وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 31358 حالة وفاة ومليون و 336861 حالة إصابة.



وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 13046 حالة وفاة و 800849 حالة إصابة.



المصدر: رويترز