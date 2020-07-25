فرنسا توسع صلاحيات شرطتها في مكافحة جرائم المخدرات

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، جان كاستيكس، خططا لتوسيع صلاحيات الشرطة لمكافحة جرائم المخدرات تشمل فرض غرامات فورية.

وقال كاستيكس إن الإجراء الجديد يسمح للشرطة "بتطبيق عقوبة فورية" والمساعدة في مكافحة تجارة المخدرات.

وأضاف أن السلطات الفرنسية ستبدأ، اعتبارا من سبتمبر المقبل، باستخدام "منحنى مرن للغرامات المتعلقة بمجال المخدرات".

وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي أن القواعد الجديدة تنص على فرض غرامة مالية بمبلغ 200 يورو على الراشدين لتناول المخدرات، وفي حال عدم دفعها في غضون 45 يوما وسيتم رفع الغرامة إلى 450 يورو.

وأعلن كاستيكس، الذي عينه الرئيس إيمانويل ماكرون في تعديل وزاري هذا الشهر، هذه الإجراءات خلال زيارة إلى مدينة نيس حيث أفادت تقارير بوقوع إطلاق نار كثيف قبل أيام دون سقوط مصابين.

وجاء حادث إطلاق النار في نيس بعد اشتباكات في مدينة ديجون بشرق البلاد الشهر الماضي بين عصابات متنافسة ومقتل سائق حافلة في مدينة بايون الجنوبية الغربية.

المصدر: "رويترز" + "تاس"