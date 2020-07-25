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أردوغان وكونتي يبحثان جهود "تطبيق حل سياسي في ليبيا"

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أردوغان وكونتي يبحثان جهود
Reuters Umit Bektas
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أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم السبت، مكالمة هاتفية تصدر أجندتها الوضع في ليبيا.

وذكر مكتب رئيس الوزراء التركي في بيان نشره على حسابه الرسمي في "تويتر" أن أردوغان وكونتي بحثا المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها الشأن الليبي، مشيرا إلى أن الزعيمين "اتفقا على مواصلة الحوار من أجل تطبيق حل سياسي في ليبيا".

كما استعرض أردوغان وكونتي، حسب البيان، التعاون بين أنقرة وروما في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19" والخطوات الواجب اتخاذها في فترة ما بعد الجائحة.

وتعد تركيا وإيطاليا من مؤيدي حكومة الوفاق الليبية المتمخضة من اتفاق الصخيرات، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها، في صراعها ضد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر المدعوم على وجه الخصوص من قبل مصر وفرنسا.

المصدر: RT

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