أردوغان: دافعنا عن حقوق ومصالح أمتنا وبلدنا وأصدقائنا في كل مكان بالبر والبحر والجو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إننا "دافعنا عن حقوق ومصالح أمتنا وبلدنا وأصدقائنا في كل مكان بالبر والبحر والجو".

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وأضاف أردوغان: "بدأت رؤيتنا بخصوص تركيا قوية وكبيرة تتجسد، وتظهر نتائجها الملموسة رويدا رويدا".

وأكد: "ليست لدينا أية أطماع في أراضي وثروات أحد، كما أننا لا نسمح لأي كان بالمساس بمصالحنا".

ولفت الرئيس التركي إلى أن من يرفعون أصواتهم اعتراضا على إجراءات تركيا "لا يستطيعون مقارعتها على الأرض، لأنهم يدركون مدى قوتها على كافة الصعد".

يتبع..