إثيوبيا: ملء سد النهضة يدل على نهاية الاستخدام غير العادل لنهر النيل

أعلن نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، ديميكي مكونن، أن اتمام المرحلة الأولى من عملية ملء سد النهضة يمثل "إنجازا تاريخيا" يدل على نهاية عهد استخدام نهر النيل بشكل "غير عادل".

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ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أمس الجمعة عن مكونن تصريحه، خلال اجتماع مراجعة الأداء السنوي لتنسيق المشاركة العامة في بناء سد النهضة، بأن "الانتهاء من الجولة الأولى من ملء السد يوضح بوضوح نهاية الاستخدام غير العادل لنهر النيل لفترة طويلة"، مضيفا أن اليوم الذي تم فيه وضع حجر الأساس للسد "بشر بالفصول التاريخية لعملية السد".

من جانبه، ذكر وزير المياه والري الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، في تقرير قدمه بهذا الشأن، أن بلاده "استخدمت أقل من 10 بالمائة مما يمكن أن تنتج 160 ألف غيغاواط، ولديها القدرة على إنتاجها"، مبديا قناعته بأن سد النهضة "سيخلق بالتأكيد الإلهام لاستغلال الإمكانات الوافرة للبلاد بشكل صحيح".

وأشار الوزير إلى أن توليد الطاقة الكهرومائية في السد سيبدأ اعتبارا من فبراير وأبريل العام القادم، مؤكدا وجود خطة لتثبيت 11 توربينة للسد "جنبا إلى جنب مع هذا".

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية