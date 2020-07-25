إجراءات أمن مشددة خارج القنصلية الأمريكية في تشنغدو الصينية

شددت السلطات الصينية الإجراءات الأمنية خارج القنصلية الأمريكية بمدينة تشنغدو، اليوم السبت، بينما يستعد الدبلوماسيون الأمريكيون داخلها للمغادرة بعد يوم من إصدار الصين أمرا بإغلاقها.

وتجمع أفراد من الشرطة الصينية، من بينهم عدد من الضباط في ملابس مدنية، خارج القنصلية وأغلقوا الشارع أمام حركة المرور.

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وجاء الأمر الصيني بإغلاق تلك القنصلية ردا على إمهال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين حتى مساء الجمعة لإخلاء قنصليتها في مدينة هيوستون الواقعة في ولاية تكساس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الخميس، إن القنصلية كانت "مركزا للتجسس وسرقة الملكية الفكرية".

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، إن بعض الموظفين في القنصلية الأمريكية في تشنغدو "يقومون بأنشطة لا تتناسب مع هوياتهم، وتدخلوا في شؤون الصين وأضروا بمصالحها الأمنية"، دون أن يذكر التفاصيل.

وافتتحت القنصلية الأمريكية في تشنغدو عام 1985 وبها نحو مئتي موظف، من بينهم 150 من المحليين، وفقا لما ذكرته على موقعها الإلكتروني على الإنترنت. ولم يتضح بعد عدد الموظفين فيها حاليا بعد أن تم إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من الصين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: "رويترز"