فرنسا لا تستبعد إعادة إغلاق حدودها بسبب ازدياد الإصابات بكورونا

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، في مقابلة مع صحيفة Pais اليومية الإسبانية، إنه لا يمكن استبعاد إعادة إغلاق الحدود، مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

في وقت سابق، أوصت السلطات الفرنسية المواطنين، بتجنب زيارة كتالونيا الإسبانية بسبب تدهور الوضع الوبائي هناك.

وقال فيران، معلقا على إمكانية إعادة إغلاق الحدود: "لا يمكن استبعاد أي شيء سلفا".

وأضاف الوزير: "في يوم واحد عززنا السيطرة على الحدود مع مناطق معينة، وخاصة بين فرنسا وألمانيا. من المهم الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، والحفاظ على الحوار ونشر وتبادل المعلومات إذا لزم الأمر، والاتفاق على التدابير".

وتابع فيران، أن تكلفة "العزلة" الاجتماعية والاقتصادية والنفسية ستكون باهظة للغاية.

المصدر: نوفوستي