مركز روسي فدرالي يشارك بمناقصة عالمية لتوريد لقاح ضد كورونا

تقدم مركز " تشوماكوف" الفدرالي الروسي لبحوث وتطوير اللقاحات المناعية، بطلب للمشاركة في مناقصة دولية لمنظمة الصحة العالمية تتعلق بتوريد لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال أيدار إيشموخاميتوف، مدير عام هذا المركز التابع لأكاديمية العلوم الروسية: "تقدمنا ​​بطلب للمشاركة في المناقصة الدولية لمنظمة الصحة العالمية، لتوريد اللقاحات. تجدر الإشارة إلى أن مركزنا يعتبر المورد الوحيد للقاحات في روسيا، المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية، وهو يقوم بتصدير اللقاحات إلى أكثر من 50 دولة في العالم. ولكن أود أن أقول على الفور، إننا سنقوم بتصدير لقاحات الفيريون الكامل المضادة لفيروس كورونا إلى السوق الدولية، فقط بعد تلبية احتياجات السوق الروسية منه".

خلال تحضير لقاحات الفيريون الكامل، يجري استخدام، إما فيروسات تم إضعافها بشكل مصطنع لتصبح غير قادرة على التسبب في المرض، أو فيروسات تم قتلها بالفعل (معطلة).

في نهاية يونيو الماضي، قال إيشموخاميتوف، إن مركز " تشوماكوف" يخطط لإنجاز التجارب قبل السريرية على لقاحه ضد الفيروسات التاجية بحلول بداية أغسطس من هذا العام ، وإكمال الاختبارات السريرية في يناير 2021.

يعد مركز تشوماكوف، حاليا، إحدى المؤسسات العلمية الرائدة في العالم في مجال علم الفيروسات الطبية، بما في ذلك دراسة التهاب شلل الأطفال وغيره من عدوى الفيروسات المعوية، والتهاب الدماغ الناجم عن القراد، والفيروس التاجي والتهاب الكبد الفيروسي.

المصدر: تاس