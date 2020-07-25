المتعافين من كورونا في العالم تجاوز عددهم 9 ملايين شخص

أظهر عداد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، صباح اليوم السبت، أن إجمالي عدد حالات الشفاء من مرض كوفيد-19 في العالم بلغ 9 ملايين وأكثر من 43 ألف حالة.

وأفادت الجامعة أيضا بانخفاض عدد الإصابات اليومية من الرقم القياسي 282,8 ألف خلال يوم الخميس إلى 225,3 ألف خلال أمس الجمعة.

وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم أجمع أكثر من 15 ملونا و736 ألف حالة، منها نحو 640 ألف حالة وفاة.

المصدر: RT