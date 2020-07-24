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جنوب إفريقيا.. قوات الأمن تعتقل سجناء هاربين (فيديو)

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جنوب إفريقيا.. قوات الأمن تعتقل سجناء هاربين (فيديو)
شاهد.. هروب جماعي لمساجين في جنوب إفريقيا والشرطة تعتقل عددا منهم
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قالت الشرطة في جنوب إفريقيا، يوم الجمعة، إن غالبية أفراد مجموعة من 69 سجينا هربت من أحد السجون القريبة في كيب تاون، قد تم إلقاء القبض عليهم مجددا بعد عملية مطاردة واسعة النطاق.

وأفادت الشرطة بأن 61 من السجناء الذين فروا من سجن مالمسبوري قد تم إلقاء القبض عليهم، مضيفة أنهم ما زالوا يبحثون عن 8 سجناء مفقودين.

وأوضحت الأجهزة الإصلاحية، في بيان، أن من المعتقد أن عددا من السجناء قد تغلبوا على 3 حراس أثناء ممارسة التمارين في وقت سابق يوم الجمعة، وتحصلوا على مفاتيحهم وقاموا بحبسهم في زنزانة.

وأضافت أن الفارين فتحوا زنازين أخرى قبل أن يهربوا عبر المدخل الرئيسي والسطح.

وبينت الأجهزة الإصلاحية أنه وخلال وقت الهروب، كان هناك 451 سجينا و20 حارسا في السجن.

كما أشارت إلى أن 9 مسؤولين أصيبوا بجروح طفيفة وكدمات خلال الحادث.

المصدر: د ب أ

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