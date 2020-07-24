طلب مساءلة برلمانية لوزيرة الداخلية الإيطالية إثر انتهاك مهاجرين تونسيين للحجر الصحي

أعلن مسؤولون في حزب "الرابطة الإيطالي" اليميني أنهم سيطلبون مساءلة وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، أمام البرلمان بشأن انتهاك 7 مهاجرين تونسيين للحجر الصحي.

وتمكن 7 مهاجرين غير شرعيين يحملون الجنسية التونسية من الفرار من مركز لاستقبال المهاجرين بمقاطعة ماركي وسط البلاد.

وقال أمين عام الحزب في المقاطعة، ريكاردو أوغوستو ماركتي، "سنطلب من الوزيرة تقديم تفسيرات لما حدث".

وتتهم أحزاب يمين - الوسط المعارضة حكومة ائتلاف "حركة خمس نجوم - الحزب الديمقراطي" بفتح الحدود والمرافئ أمام الهجرة غير النظامية مع تفشي جائحة "كوفيد-19" مما يعرض صحة المواطنين الايطاليين للخطر.

وكانت وزيرة الداخلية قد أعلنت قبل يومين أنها ستزور تونس الأسبوع القادم لبحث موضوع الهجرة، حيث شهدت البلاد مؤخرا زيادة في تدفقات الهجرة السرية إلى جنوب إيطاليا إنطلاقا من سواحل تونس عبر مراكب هجرة صغيرة.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية