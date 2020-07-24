السلطات الإيرانية تنفي وقوع انفجار شرق العاصمة طهران

قالت وكالة أنباء "العمال" الإيرانية شبه الرسمية نقلا عن الشرطة وإدارة الإطفاء، إن ماسا كهربيا تسبب في إشعال حريق في أشجار بضاحية في شرق العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الجمعة.

ونفت السلطات أن يكون الحريق ناجما عن انفجار.

وصرح نائب رئيس شرطة طهران، حميد هداوند، بأنه تم إخماد الحريق، كما أفاد متحدث باسم إدارة الإطفاء بأنه لم يكن هناك انفجار.

ومنذ أواخر يونيو تم الإعلان عن سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية وصناعية ونووية، وأيضا معامل تكرير نفط ومحطات طاقة ومصانع وشركات.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الخميس، إن حكومات أجنبية ربما تكون وراء هجمات إلكترونية تعرضت لها منشآت إيرانية في الآونة الأخيرة، لكن الوزارة هونت من شأن احتمال أن يكون لتلك الحكومات دور في الحرائق والإنفجارات.

وتناول مقال نشرته هذا الشهر وكالة الأنباء الإيرانية، ما قالت إنه يمكن أن يكون تخريبا قام به أعداء مثل إسرائيل والولايات المتحدة لكن المقال لم يتهم أيا منهما مباشرة.

المصدر: رويترز