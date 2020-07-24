الولايات المتحدة.. توجيه اتهامات اتحادية ضد 18 محتجا مناهضا للعنصرية في بورتلاند

قالت وزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة، إنها اعتقلت 18 شخصا ووجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم خلال احتجاجات مناهضة للعنصرية شهدتها مؤخرا مدينة بورتلاند.

وأضافت الوزارة في بيان، أن كل المعتقلين مثلوا للمرة الأولى أمام محكمة اتحادية وجرى إطلاق سراحهم مؤقتا في انتظار محاكمتهم أمام هيئة محلفين أو خضوعهم لإجراءات قضائية أخرى.

وقال بيلي وليامز، المدعي العام لمدينة بورتلاند، إن الاتهامات الموجهة لخمسة منهم شملت "الاعتداء على ضابط اتحادي والتعدي على الممتلكات وإثارة الاضطرابات حلال احتجاجات مساء يوم 20 يوليو".

وأفاد ممثلو الادعاء بأن 7 متهمين وجهت لهم اتهامات متعلقة بأفعال إجرامية خلال احتجاجات في ليلة 22 يوليو.

كما وجهت اتهامات لستة آخرين بشأن تصرفات مزعومة خلال الاحتجاجات في ليلة 23 يوليو.

ونشرت الحكومة الاتحادية فرقا بتجهيزات خاصة لمواجهة الاحتجاجات التي تشهدها بورتلاند، مما أثار انتقادات من ديمقراطيين وجماعات معنية بالدفاع عن الحريات المدنية بشأن استخدام القوة المفرطة ولجوء إدارة الرئيس دونالد ترامب للصلاحيات الاتحادية بشكل مبالغ فيه.

المصدر: رويترز