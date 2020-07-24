مواطن من سنغافورة محتجز في الولايات المتحدة يعترف بعمله لصالح استخبارات الصين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مواطنا من سنغافورة فتح موقعا إلكترونيا استشاريا مزيفا لجمع المعلومات حول حكومة الولايات المتحدة، قد اعترف بتجسسه لصالح الصين.

وأوضحت وزارة العدل، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن يون واي ييو، المعروف أيضا باسم ديكسون ييو، الذي استخدم موقعه المزيف لجمع المعلومات حول حكومة الولايات المتحدة وأجهزتها العسكرية، اعترف بأنه عمل كعنصر غير شرعي للاستخبارات الصينية.

وذكرت وزارة العدل أن القضاء الأمريكي سيصدر قراره حول قضية ييو في شهر أكتوبر المقبل.

وكثفت الحكومة الأمريكية في الأشهر الماضية جهود تفكيك شبكات التجسس الصينية حيث بدأ مكتب التحقيقات الفدرالي إجراء استجوابات مع العشرات من حاملي جوازات السفر الصينية لتحديد مدى علاقتهم باستخبارات الصين، وذلك على خلفية توتر بالغ في العلاقات بين البلدين بسبب قضايا عدة.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، مساء أمس الخميس، احتجاز 3 مواطنين صينيين من حاملي التأشيرات الأمريكية، للاشتباه بصلاتهم السرية بالجيش الصيني، بينما تم توقيف مواطنة رابعة حولت الاختباء في قنصلية بلادها في سان فرانسيسكو.

المصدر: "رويترز" + وكالات