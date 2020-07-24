مسؤول إيراني يكشف اختلاس ما لا يقل عن 22 مليار دولار من العملات الأجنبية

قال رئيس غرفة تجارة محافظة فارس الإيرانية، جمال رزاقي، اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 22 مليار دولار من العملات الأجنبية قد تم اختلاسها.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا" عن رزاقي تأكيده أن "ما لا يقل عن 22 مليار دولار من العملة الإيرانية اختفت في ظل العقوبات، بحجة تخصيص العملة الحكومية للاستيراد".

ولم يوضح رزاقي كيف ومتى اختفت هذه المبالغ، لكنه أشار إلى أن هذا "الفساد" نتج بسبب منح العملة الصعبة بسعر حكومي (42 ألفا مقابل الدولار) للمستوردين والتجار.

كما رأى المسؤول الإيراني أنه "على الحكومة أن تقطع تخصيص العملة المدعومة بـ4200 تومان بسبب الفساد والمحسوبيات، ولكن بدلا من ذلك يجب أن تخصص تلك الموارد على شكل كوبونات، من أجل زيادة أجور العمال ودعم لجنة الإغاثة ومنظمة الرعاية الصحية".

المصدر: وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا"