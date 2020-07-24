زامبيا.. إصابة 15 عضوا و11 موظفا في بالبرلمان بـ"كوفيد-19"

قال وزير الصحة في زامبيا، يوم الجمعة، إن الفحوص أثبتت إصابة 15 عضوا‭‭‭ ‬‬‬و11 موظفا في البرلمان بـ"كوفيد-19" بعد أيام من تعليق الجلسات عقب وفاة نائب بفيروس كورونا المستجد.

وقفزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في زامبيا إلى 3856 حالة من 1632 حالة في بداية يوليو.

وزاد عدد حالات الوفاة إلى 136 من 30 حالة خلال الفترة نفسها.

وتتجه الدولة المثقلة بالديون، وهي ثاني دولة منتجة للنحاس في إفريقيا، إلى انكماش الاقتصاد بنسبة تزيد على 4 في المئة هذا العام بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19".

المصدر: رويترز