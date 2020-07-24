"رويترز": أكثر من 40 دولة تتهم كوريا الشمالية بانتهاك عقوبات الأمم المتحدة

اتهمت أكثر من 40 دولة، اليوم الجمعة، كوريا الشمالية بانتهاك الحد الأقصى المسموح به من قبل الأمم المتحدة فيما يتعلق بواردات المنتجات البترولية المكررة بشكل غير قانوني.

ودعت هذه الدول إلى وقف فوري لعمليات التسليم حتى نهاية العام، حسبما ورد في شكوى اطلعت عليها وكالة "رويترز".

ووضع مجلس الأمن الدولي سقفا للواردات السنوية عند حد 500 ألف برميل في ديسمبر 2017 في مسعى هدفه قطع الوقود عن برامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، لكن 43 دولة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، قالت في شكوى مرفوعة إلى لجنة العقوبات المختصة بكوريا الشمالية في مجلس الأمن إن بيونغ يانغ استوردت أكثر من 1.6 مليون برميل من المنتجات البترولية المكررة عبر 56 عملية تسليم "غير مشروعة" بالناقلات خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

ونصت الشكوى على أن سفنا كورية شمالية لا تزال تجري عمليات نقل من سفينة إلى سفينة في عرض البحر "على أساس منتظم كوسيلة أساسية تستخدمها بيونغ يانغ لاستيراد المنتجات البترولية المكررة.

وطلبت الدول من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن إصدار تقرير رسمي بأن كوريا الشمالية تجاوزت الحد الأقصى و"إبلاغ الدول الأعضاء بضرورة التوقف فورا عن بيع أو توريد أو نقل منتجات النفط المكررة إلى جمهورية كوريا على مدار الفترة المتبقية من العام".

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة منذ 2006 بسبب برامجها النووية والصاروخية.

المصدر: رويترز