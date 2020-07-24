جونسون: هناك "تساؤلات مفتوحة" حول ما إذا كان إغلاق كورونا جاء متأخرا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن هناك تساؤلات مفتوحة حول ما إذا كان الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا قد تم في "وقت متأخر جدا".

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وردا على سؤال عما إذا كان الإغلاق قد جاء متأخرا للغاية، قال جونسون: "عندما تستمع إلى العلماء، فإن الأسئلة التي طرحتها للتو هي أسئلة مفتوحة للغاية بالنسبة لهم".

وأضاف جونسون أنه "كان هذا شيئا جديدا لم نفهمه بالطريقة التي كنا نودها في الأسابيع والأشهر القليلة الأولى، والشيء الوحيد الذي لم نره في البداية هو مدى انتقاله من شخص لآخر دون أعراض".

وكان جونسون، قد أعرب عن اعتقاده بأن فيروس كورونا "سيختفي" من بريطانيا بحلول منتصف العام المقبل.

المصدر: رويترز