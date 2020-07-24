مسؤول أمريكي يؤكد اعتقال باحثة صينية لجأت إلى قنصلية بكين في سان فرانسيسكو

أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة العدل الأمريكية اعتقال باحثة صينية متهمة بالاحتيال بالتأشيرات، بعد أن لجأت إلى قنصلية بلادها في سان فرانسيسكو.

واتهم الادعاء الأمريكي أواخر يونيو الماضي الباحثة جوان تانغ المتخصصة بالبيولوجيا، وهي كانت تعمل في جامعة كاليفورنيا (دافيس)، بالكذب عن حقيقة صلتها بالجيش الصيني بهدف الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.

ولجأت الباحثة حينئذ إلى القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو لمحاولة تفادي الاعتقال.

لكن المسؤول في وزارة العدل أكد للصحفيين اليوم الجمعة، حسب وكالة "رويترز"، أن الباحثة اعتقلت الليلة الماضية ولا تحظى بأي حصانة دبلوماسية، ومن المقرر أن تمثل أمام القضاء في وقت لاحق من اليوم.

ولم تقدم "رويترز" مزيدا من التفاصيل عن الموضوع.

وأصبحت تانغ رابع باحث صيني معتقل في الولايات المتحدة بتهمة الكذب عن صلته بجيش بلاده عند تقديم طلب للحصول على تأشيرة لدخول البلاد.

وزعم مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الأمريكية للصحفيين اليوم أن الحديث يدور عن شبكة صينية أوسع تطال 25 مدينة أمريكية.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات بين واشنطن وبكين حيث قررت الصين إغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدو، ردا على قرار الولايات المتحدة إغلاق القنصلية الصينية في هيوستون.

المصدر: رويترز + نوفوستي