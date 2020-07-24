سلوفاكيا.. رئيس الوزراء "ينجو" من الإقالة بسبب سرقته لأطروحته الجامعية

نجا رئيس وزراء سلوفاكيا إيغور ماتوفيتش، اليوم الجمعة، من تصويت على حجب الثقة في البرلمان، بعد تصويت 47 نائباً فقط لصالح إقالته من منصبه.

وكان ماتوفيتش، الذي تولى منصبه قبل 4 أشهر، سيضطر إلى الاستقالة من رئاسة الحكومة حال تصويت 76 نائبا أو أكثر ضده.

وجاء تصويت البرلمان بعد مناقشات استمرت يومين، على خلفية اتهام ساسة معارضين لماتوفيتش بعدم الكفاءة وعدم الأمانة والاحتيال.

ورد ماتوفيتش على هذه الاتهامات بانتقاد حزب "سمِر" الاشتراكي الديمقراطي، قائلا إن "الأنين الذي نسمعه هنا، هو أننا طردنا الخنازير بعيدا عن معلفها".

وكان الحزب قدم اقتراحا للتصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء بعد أن كشفت صحيفة "دينيك إن" اليسارية أن ماتوفيتش انتحل أطروحته الجامعية وغش في بعض الأبحاث المتعلقة بدرجته الجامعية، وهو ما أقر به رئيس الوزراء في وقت لاحق.

ودافع ماتوفيتش عن نفسه أمام البرلمان، حيث صرح بأن أطروحته الجامعية لا تمثل معضلة كبرى مثل الفساد، الذي تعهد مرارا بمكافحته.

المصدر: د ب أ