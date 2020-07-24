الهند تسجل 49 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند، يوم الجمعة، أكبر زيادة يومية في الإصابات بـ"كوفيد 19"، حيث وثقت قرابة 49 ألف حالة جديدة و740 وفاة، في وقت يشكو مسؤولون نقصا في أدوية شديدة الأهمية في المستشفيات.

ومع اقتراب عدد الإصابات من 1.3 مليون حالة في الهند، تسعى السلطات المحلية لشراء نسخ انتهت حمايتها بموجب حقوق براءة الاختراع من عقار "ريمديسيفير" الذي أظهر نتائج واعدة في التجارب السريرية لعلاج الحالات الشديدة من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس.

وأودى المرض بحياة 30601 شخص في البلاد، وتضم ولاية مهاراشترا ما يربو على 40 بالمئة من الوفيات، والولاية الغربية هي الأكثر تضررا في الهند حيث رصدت نحو 350 ألف حالة إصابة، 60 بالمئة منها تقريبا في مدينة مومباي، العاصمة المالية للدولة، والبلدات المحيطة بها.

وقال مسؤول كبير في الهيئة المسؤولة عن ضوابط الأدوية في ولاية مهاراشترا بغرب البلاد إن "الطلب ضخم نظرا للزيادة السريعة في الحالات في الولاية".

وأضاف أن "إمدادات الدواء محدودة، لكن الشركات أكدت لنا أنها ستوفر المزيد في غضون أسبوع".

المصدر: رويترز