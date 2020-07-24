قلق من عودة تفشي كورونا في أوروبا

أعرب الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية عن "قلقه" من عودة تفشي فيروس كورونا المستجد في عدد من البلدان الأوروبية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ناطق باسم المنظمة قوله اليوم الجمعة: "يجب أن نحافظ على مستوى استجابتنا وأن يجري رفع القيود بحذر. عندما تظهر مناطق جديدة تتركز فيها الإصابات، يجب مراقبتها عبر التدخل السريع والدقيق، من خلال الكشف السريع للحالات، فضلا عن العزل والتتبع".

وأضاف: "إذا اقتضت الضرورة، ستطبق تدابير الغلق بصفة صارمة وعلى نطاق محدود جغرافيا، بمشاركة السكان".

وأحصت أوروبا، أمس الخميس، أكثر من 3 ملايين إصابة بالفيروس و206 آلاف حالة وفاة.

وتشير أرقام فرع المنظمة في أوروبا إلى أن عدد الإصابات الجديدة يبقى مستقرا، مع تسجيل 20 ألف حالة يوميا، وهو مستوى مسجل منذ 20 مايو المنصرم، كما أنه يعكس انخفاضا بمرتين عن الذروة المسجلة في شهر أبريل الماضي.

المصدر: "لوموند"