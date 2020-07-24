روسيا تؤكد أن تجربتها الأخيرة لقمر صناعي لا تنتهك القانون الدولي ولا تشكل تهديدا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن تجربة القمر الصناعي الروسي، الذي أطلقته وزارة الدفاع في منتصف الشهر الجاري لا تشكل تهديدا لأجسام فضائية أخرى ولا تنتهك القانون الدولي.

وقالت الخارجية في بيان، إنه وفقا للهيئة العسكرية فإن "القمر الاستطلاعي الروسي قام بجمع معلومات عن جهاز فضائي روسي من مسافة قريبة، باستخدام معدات خاصة، ما ساعد في الحصول على معلومات قيمة عن الحالة الفنية للجهاز الذي تم فحصه، والتي تم إرسالها إلى مركز التحكم الأرضي".

واعتبرت وزارة الخارجية أن المزاعم الغربية بأن القمر الصناعي الروسي مضاد للأقمار الصناعية للدول الأخرى، تأتي في إطار حملة إعلامية لتشويه سمعة الأنشطة الفضائية لروسيا.

ويأتي تصريح الخارجية الروسية ردا على إعلان واشنطن أن مسألة عدم نشر أسلحة مضادة للأقمار الصناعية ستكون القضية الرئيسية أثناء المشاورات حول الأمن الاستراتيجي مع روسيا في فيينا، متهمة موسكو بنشر تلك الأسلحة.

واتهمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في وقت سابق روسيا باختبار أسلحة مضادة للأقمار الصناعية، وهو مما نفته موسكو.

المصدر: وكالات