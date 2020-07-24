إزالة تمثال كريستوف كولومبوس في شيكاغو (فيديو)

أزالت السلطات الأمريكية، فجر اليوم الجمعة، تمثال المستكشف، كريستوفر كولومبوس، المقام في متنزه "غرانت بارك" وسط مدينة شيكاغو الأمريكية.

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يأتي ذلك، بعدما أعلنت الشرطة الأمريكية بوقت سابق أن 18 من ضباطها أصيبوا خلال تفريق متظاهرين حاولوا الإطاحة بالتمثال.

واستخدمت أطقم العمل رافعة ضخمة لإزالة التمثال عن قاعدته، فيما اجتمع حشد محدود من المواطنين للمشاهدة، ولم يتضح إلى أين سينقل التمثال.

وتحولت الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد العنصرية وعنف الشرطة، إلى أعمال عنف وشغب، حيث قالت الشرطة في شيكاغو إن عددا من المحتجين "استغلوا التظاهر لمهاجمة الضباط بمفرقعات وحجارة وزجاجات وأغراض أخرى".

وجاء ذلك بعد خطة وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنشر عملاء فيدراليين في المدينة لإنفاذ القانون بسبب تطور الاحتجاجات وأعمال الشغب هناك.

المصدر: وكالات