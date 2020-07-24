الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1100 وفاة و68 ألف إصابة بكورونا خلال يوم

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت لليوم الثالث على التوالي أكثر من ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الخميس 1114 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 1195 وفاة الأربعاء و1082 وفاة الثلاثاء.

وارتفعت حصيلة الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة خلال يوم أمس، حسب إحصاءات الجامعة، بواقع 68663 إصابة جديدة، مقارنة مع 71695 إصابة سجلت الأربعاء و64534 إصابة الثلاثاء.

وبناء على بيانات الجامعة، سجلت في الولايات المتحدة حتى اليوم 4038864 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، منها 144305 حالات وفاة و1233269 حالة شفاء، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة في العالم.

وعادت وتيرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة إلى الارتفاع في الأسابيع الماضية مع رصد بعض الولايات زيادة قياسية في أعداد المصابين، وسط خلافات عميقة بين الحكومة الفدرالية وحكام عدد من الولايات والمدن الأمريكية بشأن كيفية التعامل مع الجائحة.

المصدر: RT