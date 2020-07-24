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مسح تركي عشوائي لكورونا يظهر أن 46% من المصابين في اسطنبول

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مسح تركي عشوائي لكورونا يظهر أن 46% من المصابين في اسطنبول
Reuters
اسطنبول
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 أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن وزارته أجرت مسحا عشوائيا لوباء كورونا على 150 ألف مواطن في عموم البلاد، وتبين أن نسبة الإصابة بالفيروس بينهم بلغت 2.5 بالألف.

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وقال قوجة إن عدد المصابين منذ تفشي الفيروس في تركيا وصل إلى 223 ألفا و315 مصابا، مشيرا إلى أن 46% منهم في إسطنبول.

وأشار إلى أن عدد الوفيات بلغ 5 آلاف و563 شخصا، بينهم 50.2% في إسطنبول وحدها.

ولفت قوجة إلى أن نتائج المسح العشوائي في إسطنبول، أظهرت إصابة 2.9  شخص من كل ألف شخص، وأن هذه النسبة أعلى بمعدل 13.8% من باقي الولايات التركية، داعيا إلى الالتزام بالتدابير الوقائية بشكل أكبر.

 المصدر: الأناضول 

 

 

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