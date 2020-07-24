الكرملين يوضح العلاقة بين اتصالي ترامب مع بوتين ومحمد بن سلمان أمس

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب لم يتطرقا في المكالمة التي جرت بينهما أمس الخميس إلى الوضع في أسواق النفط العالمية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال من الصحفيين اليوم الجمعة بشأن ما إذا كان الزعيمان بحثا الملفات النفطية: "لا، تمحورت المكالمة على قضايا الاستقرار والسيطرة على التسلح".

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وأشار المتحدث إلى غياب أي علاقة بين تلك المكالمة والاتصال الهاتفي الذي أجراه ترامب أمس بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وهو تناول تعافي الاقتصاد من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد بيسكوف أن بوتين وترامب تطرقا في المكالمة إلى ملف الجائحة، قائلا إن الرئيس الروسي أبلغ نظيره الأمريكي بأن الوضع حول تفشي الوباء في العاصمة موسكو "ليس سيئا على الإطلاق".

وتابع المتحدث أن الرئيس بوتين أطلع ترامب على الإجراءات التي تتخذ في روسيا في سبيل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، مشيرا إلى "أن واقع الوضع في موسكو، وفي روسيا على وجه العموم، يشير بوضوح إلى أن هذه الإجراءات فعالة إلى حد كبير".

المصدر: تاس