مراسلتنا: سماع دوي انفجارات بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا

أفادت مراسلتنا، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا في الجانب السوري.

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ولفتت المراسلة إلى أن أضرارا لحقت بمبنى وسيارة مدنية نتيجة الشظايا التي وصلت إلى الجانب الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي إن التفاصيل قيد البحث.

#عاجل سمعت قبل قليل دوي انفجارات بالقرب من السياج الحدودي بين #اسرائيل وسوريا في الشق السوري. كما لحقت أضرار نتيجة الشظايا في مبنى وسيارة مدنية في داخل الأراضي الإسرائيلية. التفاصيل قيد الفحص #يتبع — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 24, 2020

ونقلت مراسلتنا عن مصادر إسرائيلية قولها "إن النيران تم إطلاقها من قرية الخضر في سوريا التي من المعروف أن "حزب الله" ينشط فيها"، وأضافت المصادر أن "قذيفة سقطت قرب قرية تل الصيحات بجانب السياج في منطقة مجدل شمس".

المصدر: RT