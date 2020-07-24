إيران تحتج رسميا لدى منظمة دولية بعد حادث اعتراض طائرتها المدنية فوق سوريا

قدمت منظمة الطيران المدني الإيرانية احتجاجا رسميا لدى منطمة الطيران المدني الدولية على اعتراض مقاتلات أمريكية لطائرة الركاب الإيرانية فوق الأجواء السورية.

وجاء في بيان منظمة الطيران المدني الإيرانية: "تواصلت منظمة الطيران المدني الإيرانية مع الجانب السوري وطالبت بإجراء تحقيق سريع ودقيق في الحادث.. كما بدأ الفريق الفني للتحقيق في الحوادث في المنظمة التحقيقات الفنية منذ الدقائق الأولى بعد وصول طائرة ماهان إلى مطار الإمام الخميني أمس".

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وتابع البيان: "كما أعلنت منظمة الطيران الإيرانية رسميا اعتراضها الشديد لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) وتطالب بإجراء تحقيق فوري في الأمر".

وكان أفيد في وقت سابق بأن مقاتلتين أمريكيتين قامتا باعتراض طائرة ركاب إيرانية فوق الأجواء السورية، أثناء توجهها إلى بيروت.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طائرتين حربيتين اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، ما دفع الطيار إلى محاولة تفادي الاصطدام بالمقاتلتين، الأمر الذي تسبب في إصابة عدد من الركاب.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إن سلطات البلاد تدرس ملابسات الحادث، وأنها ستتخذ الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة بمجرد حصولها على معلومات إضافية.

المصدر: RT