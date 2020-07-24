بكين تتهم بومبيو بتجاهل الواقع والانحياز الإيديولوجي

قالت وزارة الخارجية الصنية، اليوم الجمعة، إن خطاب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول الصين، يعكس تجاهله للواقع وانحيازه الإيديولوجي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصيينية، وانغ ون بين، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن الصين تحث الولايات المتحدة على الابتعاد عن "عقلية الحرب الباردة".

وفي خطاب ألقاه يوم الخميس قال بومبيو إنه يجب على واشنطن وحلفائها استخدام "طرق أكثر إبداعا وحزما" للضغط على الحزب الشيوعي الصيني لتغيير طرقه، واصفا ذلك بـ "مهمة عصرنا".

وأضاف بومبيو في ندوة حملت عنوان "الصين الشيوعية ومستقبل العالم الحر"، أن "العالم الحر يجب أن ينتصر على الاستبداد الصيني"، موضحا: "إذا أردنا أن يكون القرن الـ21 حرا، وليس القرن الصيني الذي يحلم به شي جين بينغ، فإن النموذج القديم من التعاطي الأعمى مع الصين، لا يجب أن نعود إليه".

المصدر: وكالات