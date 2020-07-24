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بيان توضيحي من شركة "ماهان" الإيرانية مالكة الطائرة المعترضة في الأجواء السورية

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بيان توضيحي من شركة
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قال مصدر مطلع في شركة "ماهان" الإيرانية للطيران إن اعتراض المقاتلات الأمريكية لطائرة الشركة المدنية يعتبر خطوة عدائية واستفزازية، وإن الشركة ستتابع القضية من الناحية القانونية.

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وأكد المصدر أن الطائرة كانت تسير في الممر الجوي الدولي وعلى الارتفاع المسموح به، مع مراعاة كافة معايير الطيران، مشيرا إلى أن الطائرة كانت تشغل أجهزة التتبع وأرسلت كافة معلومات الرحلة ونوع الطائرة إلى الرادارات غير العسكرية في المنطقة.

وأكد المصدر المطلع في شركة ماهان، أن الشركة تعمل على إعداد بيان رسمي حول الحادثة وستعلن عن خطواتها لمتابعة القضية من الناحية القانونية.

من جهة أخرى قالت لعيا جنيدي، مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية إن اعتراض المقاتلات الأمريكية لطائرة الركاب الإيرانية، وبخاصة في أجواء دولة ثالثة، انتهاك صارخ لأمن الملاحة الجوية، معتبرة أن التوضيحات التي قدمتها  القيادة الأمريكية الوسطى بشأن الحادثة غير مبررة وتفتقر للوجهة القانونية.

المصدر:  RT

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