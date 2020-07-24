 
مباشر

مستشار الرئيس الإيراني مهددا: من يحب حياة قادته عليه ألا يغامر بحياة مسافرينا

أخبار العالم

مستشار الرئيس الإيراني مهددا: من يحب حياة قادته عليه ألا يغامر بحياة مسافرينا
العالم
مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/odrr

هدد حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، ، القادة الأمريكيين على خلفية حادثة الطائرة المدنية الإيرانية التي اعترضتها مقاتلات أمريكية فوق الأجواء السورية.

إقرأ المزيد
البنتاغون يعلق على حادثة اعتراض مقاتلاته طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا
البنتاغون يعلق على حادثة اعتراض مقاتلاته طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا

وقال آشنا في تغريدة عبر "توتر" باللغة الفارسية إن "من يحب حياة قادته عليه ألا يغامر بحياة مسافرينا".

وكانت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة أعلنت أنها ستسلم رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تعلن فيها احتجاجها على اعتراض طائرة الركاب الإيرانية من قبل مقاتلات أمريكية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يتم توجيه هذه الرسالة، التي تتضمن الاحتجاج وتفاصيل الحادث، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتسجيلها كوثيقة في المنظمة الدولية.

واعترضت مقاتلتان أمريكيتان، أمس الخميس، طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة "ماهان" الإيرانية كانت في رحلة من طهران إلى بيروت، وقد واصلت طريقها بعد حادث التعرض وحطت في مطار بيروت لاحقا.

وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى أن طائرة "إف -15" تابعة لسلاح الجو الأمريكي، رافقت طائرة ركاب إيرانية من مسافة كيلومتر واحد، وفق ما تقتضيه المعايير الدولية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا